1 ноября
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Жизнь

В Барнауле временно изменили движение важных трамваев

На оживленном перекрестке временно изменилось движение транспорта, сообщается в Telegram-канале города.

Трамвай.
Трамвай.
Анна Зайкова

На перекрестке Павловского тракта и улицы Попова из-за схода трамвая изменилось движение трамваев №2,7 и 10 в сторону улицы Власихинской.

На данный момент маршруты изменили:

Маршрут №2: Станция Поток - пр. Космонавтов -ул. А. Петрова - ул. Малахова - ул. Власихинская ул. Попова - конечная станция Пивзавод. Обратно по своему обычному маршруту.

Маршрут №7: конечная станция Кордон - Змеиногорский тракт -пр. Красноармейский - ул. Анатолия - ул. Челюскинцев - ул. Советской Армии - ул. А. Петрова - ул. Малахова - Депо №3. В обратном направлении обычным маршрутом.

Маршрут №10: конечная станция Докучаево - ул. Попова - ул. А. Петрова - ул. Малахова - Депо 3 - ул. Малахова - пр. Космонавтов - пр.Калинина - ул. Северо-Западная - А. Петрова - ул. Малахова ул. Власихинская - ул. Попова - конечная станция Докучаево.

На месте уже работает аварийная бригада. После того, как работы завершат, трамваи начнут движение привычными маршрутом.

Ранее сообщалось, что в Барнауле некоторые трамвайные маршруты временно изменят.

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