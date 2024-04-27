Перекрытие произойдет в связи с с проведением компанией СГК работ по благоустройству проезжей части и пешеходных частей.
Участок дороги на пр. Комсомольском в районе пересечения с ул. Партизанской будет перекрыт с 8 вечера до 8 утра.
Движение автобусов маршрута №78 будет организовано по следующей схеме:
- пр-кт Ленина - ул.Чкалова - пр-кт Комсомольский, далее по маршруту.
Движение автобусов в обратном направлении будет также проходить по указанным улицам.
Ранее сообщалось, что в Барнауле приступили к ремонту дорог.
Самое важное - в нашем Telegram-канале