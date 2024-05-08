Поселения Змеиногорского района объединят в муниципальный округ

10 депутатов принимали решение, девять из них проголосовали «за», один — «против». При этом четыре депутата не присутствовали на заседании. В итоге решение было принято.
Стоит отметить, что вопрос о преобразовании Змеиногорского района обсуждался уже давно. В Алтайском крае некоторые районы уже стали муниципальными округами. На данный момент в регионе существуют Залесовский, Чарышский и Суетский муниципальные округа.
Ранее сообщалось, что более 40 человек остались без жилья после масштабного пожара в частном секторе сибирского города.
Самое важное - в нашем Telegram-канале