В Барнауле введут ограничения на движение большегрузов

Под запрет попадают автомобили с нагрузкой на ось более шести тонн и будет действовать на автодорогах общего пользования местного значения.

Ежегодный запрет обеспечивает сохранность дорог Барнаула.

На какие виды перевозок не налагаются ограничения:

на международные перевозки грузов;

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на перевозки пищевых продуктов, кормов для животных и их составляющих, лекарственных препаратов, топлива, смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твердых и жидких бытовых отходов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на специализированную технику, используемую для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

на специализированную технику, выполняющую работы

по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется за счет средств городского и краевого бюджетов;