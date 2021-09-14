В Барнауле за 3,2 млн рублей продают картину известного алтайского художника

Житель Барнаула выставил на продажу картину известного на Алтае живописца Чорос-Гуркина. Объявление опубликовано на Авито .

Картина «Аносинский бор» размера 61,5×43 см написана в 1903 году сразу после возвращения Гуркина, ученика великого Ивана Шишкина, с учебы, рассказывает продавец.

«В ней еще просматривается Шишкин. У Гуркина на большинстве картин изображены реки или озера. Картин с лесом очень мало и они все ранние. Холст дублирован, картину реставрировала Добрынина Наталья Порфирьевна — ведущий реставратор Сибири. Фото до реставрации прилагаются», — говорится в объявлении.

Указана цена — 3,2 млн рублей.

Картины Григория Ивановича Гуркина, известного также под псевдонимом Чорос-Гуркин, экспонируются в Национальном музее имени А. В. Анохина в Горно-Алтайске.

Также в Республике учреждена ежегодная общественная премия имени Чорос-Гуркина, названа одна из центральных улиц столицы Алтая, открыт памятник.

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