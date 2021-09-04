Барнаулец продает уникальный альбом «Короля и Шута» с автографами

Житель Барнаула выставил на Авито альбом «Театръ Демона» с автографами фронтменов группы «Король и Шут». Продавец уверят, вещь мегауникальная и таких в мире всего три.

«Был выигран в конкурсе под новый год, от Мэйлру совместно с лейблом. Тогда в честь выхода альбома было дано интервью и подписаны диски, один из которых достался мне», — пишет автор объявления.

Диск, с его слов, прослушали один раз и потом он хранился в защитном контейнере.

Внутри есть вкладыш с текстами, информация об участниках группы, написанная в стиле альбома.

«Мегауникальная вещь, подписанная фронтменами, которую ныне более не добыть, к сожалению», — заключил барнаулец и выставил цену 7 млн рублей.

«Король и Шут» — российская панк-группа из Санкт-Петербурга. Лидер группы и один из основателей, Михаил Горшенев («Горшок»), умер в 2013 году.

Ранее житель Бийска решил продать через Авито древность неизвестного происхождения — окаменелый череп бизона, а барнаулец за 200 тыс. рублей отдавал «исцеляющее» фото Аллана Чумака.