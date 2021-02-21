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Жизнь

В Барнауле за 200 тысяч рублей продают «исцеляющее» фото

19 февраля житель Барнаула опубликовал на сайте «Авито» объявление о продаже фотографии целителя Аллана Чумака за 200 тысяч рублей. В описании к снимку говорится, что он имеет «усиленные свойства заряжать воду» и обладает «общетонизирующим эффектом».

Аллан Чумак.
Аллан Чумак.
ССО.

Так же из описания к фотографии следует, что она «имеет определенную направленность» на дерматологические заболевания.

Фотография Аллана Чумака.
Фотография Аллана Чумака.
avito.ru

Продавец рассчитывает выручить за исцеляющий снимок 200 тысяч рублей.

Аллан Чумак называл себя целителем и был одним из «гуру» конца 80-х и начала 90-х годов. Экстрасенс «заряжал» воду и другие вещества во время сеансов по телевизору, и зрители ставили перед экраном трехлитровые банки, кремы, алкоголь и даже продукты.

Напомним, месяц назад житель Барнаула опубликовал на сайте «Авито» объявление о продаже окаменелого яйца динозавра за 200 миллионов рублей. Таким образом автор объявления решил пошутить.

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