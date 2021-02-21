В Барнауле за 200 тысяч рублей продают «исцеляющее» фото

19 февраля житель Барнаула опубликовал на сайте «Авито» объявление о продаже фотографии целителя Аллана Чумака за 200 тысяч рублей. В описании к снимку говорится, что он имеет «усиленные свойства заряжать воду» и обладает «общетонизирующим эффектом».

Так же из описания к фотографии следует, что она «имеет определенную направленность» на дерматологические заболевания.

Фотография Аллана Чумака. avito.ru

Продавец рассчитывает выручить за исцеляющий снимок 200 тысяч рублей.

Аллан Чумак называл себя целителем и был одним из «гуру» конца 80-х и начала 90-х годов. Экстрасенс «заряжал» воду и другие вещества во время сеансов по телевизору, и зрители ставили перед экраном трехлитровые банки, кремы, алкоголь и даже продукты.

Напомним, месяц назад житель Барнаула опубликовал на сайте «Авито» объявление о продаже окаменелого яйца динозавра за 200 миллионов рублей. Таким образом автор объявления решил пошутить.