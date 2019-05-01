Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 мая 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле за 200 тысяч рублей продают бюст Ленина

В Барнауле продают бюст вождя пролетариата Владимира Ленина. Объявление разместили на сайте avito.ru.

Бюст Ленина.
Бюст Ленина.
avito.ru

По информации продавца, скульптура выполнена из белого мрамора. Размер бюста длина-ширина-высота в см): 65 — 45 — 85.

Напомним, ранее в Барнауле продавали бюст Ленина за полмиллиона рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость