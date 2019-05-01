В Барнауле за 200 тысяч рублей продают бюст Ленина

По информации продавца, скульптура выполнена из белого мрамора. Размер бюста длина-ширина-высота в см): 65 — 45 — 85.
Напомним, ранее в Барнауле продавали бюст Ленина за полмиллиона рублей.
В Барнауле продают бюст вождя пролетариата Владимира Ленина. Объявление разместили на сайте avito.ru.
По информации продавца, скульптура выполнена из белого мрамора. Размер бюста длина-ширина-высота в см): 65 — 45 — 85.
Напомним, ранее в Барнауле продавали бюст Ленина за полмиллиона рублей.
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