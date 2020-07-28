В Барнауле задержали сбытчиков синтетической дури

Перед правосудием предстанут 46-летний мужчина и 31-летняя женщину — оба ранее были судимы за хранение запрещенных веществ.
«Мужчина, освободившись из мест лишения свободы, начал заниматься перепродажей наркотических веществ синтетического происхождения. Он приобретал в интернет-магазинах наркотические средства, забирал их по указанным координатам и впоследствии продавал», — рассказали в ведомстве.
Мужчина подыскал себе напарницу из числа наркозависимых — она принимала активное участие в распространении наркотиков.
В ходе обыска у женщины обнаружили и изъяли синтетическое вещество массой 1,03 грамма, упаковочный материал (пакетики с рельсовыми застежками, изоляционная лента, мерная ложка), а также сотовые телефоны, шприцы и стеклянные трубки.
Обоих заключили под стражу, возбудили уголовное дело по двум статьям — «сбыт наркотических средств» и «хранение».