В Барнауле задержан курьер-аферист, который забрал у шести пожилых людей почти 2 млн рублей

В настоящее время по этому факту возбуждены уголовные дела. Парень заключен под стражу.

"Инцидент Барнаул" сообщает, что молодой человек 2004 года рождения, по его словам, действовал указаниям своих анонимных кураторов и общался с ними через мессенджер.

По указаниям, он должен был приезжать на указанные нанимателями адреса, забирать деньги у пенсионеров и в дальнейшем переводить их на банковские счета. Ему доставался лишь небольшой процент от суммы похищенных денег.

Правоохранители установили еще пятерых пострадавших от мошенников. В Алтайском крае это коснулось жителей городов Алейска, Новоалтайска и Павловского и Косихинского районов. В целом мошенникам удалось получить порядка двух млн рублей.

Еще одно преступление полицейским удалось пресечь в Барнауле. 85-летняя женщина уже приготовила аферистам 100 тыс. рублей, собираясь передать их курьеру, но сотрудники полиции задержали парня до того, как он забрал деньги.

Парень сейчас заключен под стражу, на него завели два уголовных дела.

Ранее мы рассказывали, что полицейские устанавливают мошенников, которым жители Барнаула перечислили шесть миллионов рублей.