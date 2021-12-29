В Барнауле заготовили 125 тонн песка на новогодние праздники

Для поддержания дорог города в нормативном состоянии в праздничные дни в две смены будут дежурить бригады МБУ «Автодорстрой».
Уборку и вывоз снега организовали в круглосуточном режиме без выходных дней по графику.
«На всех предприятиях и учреждениях, отвечающих за функционирование дорожной отрасли города, изданы приказы, обеспечивающие круглосуточную работу диспетчеров, ответственных дежурных и дежурных бригад», — рассказали в мэрии.
В случае сильных снегопадов и метелей дорожная служба обеспечит максимальный выход спецтехники.
Также организовали дежурство спецтехники и аварийных бригад на случай порывов на коммунальных сетях.
Для посыпки тротуаров и проходов к общественным территориям заготовили 125 тонн песка.
Ранее власти Барнаула распланировали борьбу со снегом до 2 января 2022 года.