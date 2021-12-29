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Жизнь

В Барнауле заготовили 125 тонн песка на новогодние праздники

В Барнауле обеспечат бесперебойную работу дорожных служб на период новогодних праздников, сообщает мэрия города.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
barnaul.org

Для поддержания дорог города в нормативном состоянии в праздничные дни в две смены будут дежурить бригады МБУ «Автодорстрой».

Уборку и вывоз снега организовали в круглосуточном режиме без выходных дней по графику.

«На всех предприятиях и учреждениях, отвечающих за функционирование дорожной отрасли города, изданы приказы, обеспечивающие круглосуточную работу диспетчеров, ответственных дежурных и дежурных бригад», — рассказали в мэрии.

В случае сильных снегопадов и метелей дорожная служба обеспечит максимальный выход спецтехники.

Также организовали дежурство спецтехники и аварийных бригад на случай порывов на коммунальных сетях.

Для посыпки тротуаров и проходов к общественным территориям заготовили 125 тонн песка.

Ранее власти Барнаула распланировали борьбу со снегом до 2 января 2022 года.

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