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Жизнь

В Барнауле закрыли антисанитарный ларек с шаурмой

Киоск «Шаурма Топчик Гриль» в Железнодорожном районе Барнаула не прошел проверку на соблюдение санитарных требований. Судебные приставы закрыли торговую точку на два месяца, сообщили в УФССП по краю.

Шаурма.
Шаурма.
CC0

В киоске не исполняли санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в пищевых продуктов и продовольственного сырья.

«Киоск „Шаурма Топчик Гриль“ не был подключен к централизованной системе водоснабжения и канализования», — передают в управлении.

На протяжении всего срока административного наказания судебные приставы будут проверять, как руководитель исполняет решение суда и устраняет нарушения.

Ранее барнаулец пытался спрятать свой Gelandewagen от приставов. Внедорожник нашелся на стоянке автосалона.

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