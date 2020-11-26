В Барнауле закрыли антисанитарный ларек с шаурмой

В киоске не исполняли санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в пищевых продуктов и продовольственного сырья.
«Киоск „Шаурма Топчик Гриль“ не был подключен к централизованной системе водоснабжения и канализования», — передают в управлении.
На протяжении всего срока административного наказания судебные приставы будут проверять, как руководитель исполняет решение суда и устраняет нарушения.
Ранее барнаулец пытался спрятать свой Gelandewagen от приставов. Внедорожник нашелся на стоянке автосалона.