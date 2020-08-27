В Барнауле закрыли пляжный сезон

Барнаульцам рекомендуют больше не купаться.
Городской пляж на острове Помазкин официально закрылся.
«Коротенько об этом лете: открылся пляжный сезон, закрылся пляжный сезон», — пишут горожане в соцсетях.
В Барнауле 25 августа официально закончился пляжный сезон, сообщила администрация города. Это приписано в соответствующем постановлении.
Барнаульцам рекомендуют больше не купаться.
Городской пляж на острове Помазкин официально закрылся.
«Коротенько об этом лете: открылся пляжный сезон, закрылся пляжный сезон», — пишут горожане в соцсетях.
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