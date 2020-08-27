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Жизнь

В Барнауле закрыли пляжный сезон

В Барнауле 25 августа официально закончился пляжный сезон, сообщила администрация города. Это приписано в соответствующем постановлении.

Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле. 29 июня 2019 год
Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле. 29 июня 2019 год
Ирина Пергаева

Барнаульцам рекомендуют больше не купаться.

Городской пляж на острове Помазкин официально закрылся.

«Коротенько об этом лете: открылся пляжный сезон, закрылся пляжный сезон», — пишут горожане в соцсетях.

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