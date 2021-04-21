В Барнауле закрыли сбор для ребенка на самое дорогое в мире лекарство

«Мы, несомненно, так много раз прокручивали этот день в своей голове. Но не передать словами эмоции самого события — это счастье, радость, слезы. Но наконец-то наши слезы от счастья!» — написали родители Таси в Instagram.
Они поблагодарили всех, кто помогал собирать непосильную для обычный семьи сумму 150 млн рублей, обещают делиться новостями и рассказывать, как будет идти реабилитация девочки.
Ранее Сережа Сергеев из Барнаула получил долгожданный укол Zolgensma. Сергеевы выиграли эту возможность в лотерее от компании-производителя препарата Novartis. Собранные до этого деньги решили распределить между подопечными разных фондов.
СМА — это наследственное заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к развитию слабости мышц, их атрофии, и в итоге, обездвиживанию пациента.