21 апреля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле закрыли сбор для ребенка на самое дорогое в мире лекарство

Семья барнаульской девочки Таси Ларионовой сообщила о закрытии сбора средств на препарат Zolgensma, который вылечит ребенка от спинальной мышечной атрофии (СМА).

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

«Мы, несомненно, так много раз прокручивали этот день в своей голове. Но не передать словами эмоции самого события — это счастье, радость, слезы. Но наконец-то наши слезы от счастья!» — написали родители Таси в Instagram.

Они поблагодарили всех, кто помогал собирать непосильную для обычный семьи сумму 150 млн рублей, обещают делиться новостями и рассказывать, как будет идти реабилитация девочки.

Ранее Сережа Сергеев из Барнаула получил долгожданный укол Zolgensma. Сергеевы выиграли эту возможность в лотерее от компании-производителя препарата Novartis. Собранные до этого деньги решили распределить между подопечными разных фондов.

СМА — это наследственное заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к развитию слабости мышц, их атрофии, и в итоге, обездвиживанию пациента.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость