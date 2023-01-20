В Барнауле закрывают на ремонт аварийный филиал поликлиники № 1

Прием пациентов продолжат в других филиалах.
Здание признали аварийным еще в 2015 году. Капитальный ремонт там делать не стали, но укрепили колонны в подвале и сделали подпорки.
Состояние здания стало хуже в 2018 году, когда рядом начали строить жилой комплекс. Жители района попросили провести экспертизу филиала. После нее и стало понятно, что зданию нужен ремонт: в замене нуждаются несущие колонны в подвале и чердачное покрытие.
Ремонт начнут сразу после того, как вывезут оборудование.
На это время терапевты будут принимать на улице Интернациональной, 62 и в корпусе на ул. Анатолия, 182.
Ранее мы рассказывали, что в барнаульскую поликлинику привезли цифровое оборудование стоимостью больше 20 млн рублей.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!