20 января
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Жизнь

В Барнауле закрывают на ремонт аварийный филиал поликлиники № 1

Филиал поликлиники № 1 на ул. Аванесова, 32 закрывают на ремонт. Здание находится в аварийном состоянии, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Филиал поликлиники №1.
Филиал поликлиники №1.
Яндекс.Карты, 2GIS.

Прием пациентов продолжат в других филиалах.

Здание признали аварийным еще в 2015 году. Капитальный ремонт там делать не стали, но укрепили колонны в подвале и сделали подпорки.

Состояние здания стало хуже в 2018 году, когда рядом начали строить жилой комплекс. Жители района попросили провести экспертизу филиала. После нее и стало понятно, что зданию нужен ремонт: в замене нуждаются несущие колонны в подвале и чердачное покрытие.

Ремонт начнут сразу после того, как вывезут оборудование.

На это время терапевты будут принимать на улице Интернациональной, 62 и в корпусе на ул. Анатолия, 182.

Ранее мы рассказывали, что в барнаульскую поликлинику привезли цифровое оборудование стоимостью больше 20 млн рублей.

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