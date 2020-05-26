В Барнауле заложат «капсулу времени» с посланием для школьников 2045 года

Капсулу сопроводят табличкой со временем необходимого вскрытия и информацией об истории появления Аллеи и ее первого элемента — «Книги Памяти».
Также в этом году на Дереве Памяти, которое находится там же на аллее, разместят дополнительные указатели с именами участников войны, узников и блокадников, проживавших на территории Ленинского района. На дереве их будет 75.
«Мероприятие по закладке капсулы и установке дополнительных элементов на мемориале при благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации планируется провести 22 июня», — сообщили в мэрии.
Ранее altapress.ru писал, что в Камне-на-Оби коммунисты увлеклись поиском капсулы времени и повредили памятник.