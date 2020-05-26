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Жизнь

В Барнауле заложат «капсулу времени» с посланием для школьников 2045 года

На Аллее Памяти на территории школы № 126 в Барнауле заложат «капсулу времени». В нее вложат послание для будущего поколения школьников, которое нужно вскрыть в год 100-летия Великой Победы, рассказали в администрации города.

Школьник.
Школьник.
СС0

Капсулу сопроводят табличкой со временем необходимого вскрытия и информацией об истории появления Аллеи и ее первого элемента — «Книги Памяти».

Также в этом году на Дереве Памяти, которое находится там же на аллее, разместят дополнительные указатели с именами участников войны, узников и блокадников, проживавших на территории Ленинского района. На дереве их будет 75.

«Мероприятие по закладке капсулы и установке дополнительных элементов на мемориале при благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации планируется провести 22 июня», — сообщили в мэрии.

Ранее altapress.ru писал, что в Камне-на-Оби коммунисты увлеклись поиском капсулы времени и повредили памятник.

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