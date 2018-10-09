В Барнауле «заплакал» бюст Ползунова

Во время экскурсии «Мистический Барнаул» вел прямую трансляцию и обратил внимание, что статуя Ивана Ползунова… плачет. Какая-то борозда неизвестного происхождения пролегла по каменном лицу. Может потому, что прах до сих пор не найден? Кстати, памятник обращен лицом в сторону, где сейчас ведутся земляные работы… а в прошлом году неподалеку, в направлении его взора, обнаружили могилу с останками трех людей.
Этому явлению приписали мистический смысл, ведь в городе не было дождя.
В комментариях под постом одна из подписчиц написала, что у нее есть фото 6-летней давности, на котором у Ивана Ползунова уже была эта борозда.