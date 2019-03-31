В Барнауле запретили хоронить на Новомихайловском кладбище

По словам местных жителей, проблемы начались с тех пор, как кладбищу придали статус городского, и сюда стали возить хоронить жителей Барнаула. Кладбище разрослось очень быстро.
Инвентаризация показала, что плотность захоронений в Новомихайловке велика и свежие могилы делать уже нельзя по санитарным нормам.
На кладбище остаются разрешенными подзахоронения, рядом с родственником можно положить близкого умершего, но новых могил здесь уже не будет.
Ранее городские власти обсудили запрет на семейные захоронения на Власихинском кладбище. Его предлагают переименовать в воинское. После смены статуса кладбища у родственников сохранится право на подзахоронение одного умершего близкого родственника либо умершего супруга.
В мэрии также обсуждали возможность расширить Черницкое кладбище за счет прилегающего земельного участка из федеральной собственности.