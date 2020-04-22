Дачный сезон. В Барнауле запускают автобусы для садоводов

Заработают маршруты № 23, 111, 112, 113к, 114, 114н, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126, 151.
Барнаульцам напоминают, что при поездке на дачу на общественном транспорте важно помнить о мерах безопасности: необходимо использовать маски и перчатки, по возможности соблюдать дистанцию.
Самоизолироваться на дачах разрешено указом губернатора Алтайского края.
Посмотреть расписание садоводческих маршрутов можно по ссылке.
Ранее сообщалось, что с 22 апреля в Барнауле будут чаще ходить автобусы № 20 и 35.