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Жизнь

Дачный сезон. В Барнауле запускают автобусы для садоводов

С 25 апреля в Барнауле стартуют регулярные перевозки по автобусным садоводческим маршрутам, сообщили в мэрии.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Заработают маршруты № 23, 111, 112, 113к, 114, 114н, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126, 151.

Барнаульцам напоминают, что при поездке на дачу на общественном транспорте важно помнить о мерах безопасности: необходимо использовать маски и перчатки, по возможности соблюдать дистанцию.

Самоизолироваться на дачах разрешено указом губернатора Алтайского края.

Посмотреть расписание садоводческих маршрутов можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что с 22 апреля в Барнауле будут чаще ходить автобусы № 20 и 35.

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