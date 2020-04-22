В Барнауле сократили интервалы движения двух популярных автобусов

В мэрии провели рабочую встречу с руководителями пассажироперевозящих предприятий. По результатам утреннего мониторинга 21 апреля, оказалось, что утром наполняемость салонов автобусов на эти маршрутах высокая. В связи с этим приняли решение об изменении интервалов движения в утренний «час-пик».
Также перевозчикам напомнили о необходимости держать на личном контроле проведение профилактических мероприятий по санитарной обработке подвижного состава дезинфекционными средствами на конечных остановках.
Утром 22 апреля индекс самоизоляции в Барнаула по данным Яндекса составил 2,4 балла.