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Жизнь

В Барнауле сократили интервалы движения двух популярных автобусов

С 22 апреля в Барнауле будут чаще ходить автобусы № 20 и 35. Об этом администрацию города жители попросили в соцсетях.

Автобус №20.
Автобус №20.
Kolyan22rus в fotobus.msk.ru

В мэрии провели рабочую встречу с руководителями пассажироперевозящих предприятий. По результатам утреннего мониторинга 21 апреля, оказалось, что утром наполняемость салонов автобусов на эти маршрутах высокая. В связи с этим приняли решение об изменении интервалов движения в утренний «час-пик».

Также перевозчикам напомнили о необходимости держать на личном контроле проведение профилактических мероприятий по санитарной обработке подвижного состава дезинфекционными средствами на конечных остановках.

Утром 22 апреля индекс самоизоляции в Барнаула по данным Яндекса составил 2,4 балла.

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