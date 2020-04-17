Барнаульцы жалуются на отсутствие дезинфекции в автобусах

Житель Барнаула Антон Самойлов снял на видео обстановку в городском автобусе № 80. Его возмутило, что салон грязный, несмотря на обещание мэрии дезинфицировать транспорт.

«Что там говорили про дезинфекцию общественного транспорта? Ехал в 80-м автобусе, невозможно ни к чему прислониться, кругом сплошной слой пыли! Хорошо, что с собой были влажные салфетки, хоть кресло впереди вытер, чтобы не страшно было коленками задеть», — пишет автор видео в Barnaul 22.

Барнаулец отметил, что ведет речь даже не о вирусах и микробах, а об элементарной уборке, которую необходимо хотя бы иногда проводить в салоне. «Окна все закрыты, не поверю, что столько грязи скопилось за 1−2 дня», — отмечает Антон Самойлов.

Как ранее заявлял исполняющий обязанности начальника городского отдела транспорта и связи Дмитрий Арапов, автобусы в Барнауле обрабатывают на каждой конечной остановке, в течение трех-четырех минут. Кроме того, по его словам, ежедневно после смены в гараже проводится полная дезинфекция.

Также сообщалось, что в Барнауле в ночь с 17 на 18 апреля прохлорируют 31 дорогу.