В Барнауле затопило благоустроенную Мизюлинскую рощу

В барнаульской Мизюлинской роще проводят работы по предотвращению подтопления территории, сообщает мэрия города.

Подтопление территории Мизюлинской рощи произошло из-за резкого потепления. Напомним, зеленую зону благоустроили в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Специалисты оперативно приняли меры по предотвращению сложившейся ситуации. В настоящее время выполняются работы по откачке талых вод», — рассказали в мэрии.

Ситуацию на месте контролируют начальник управления города по делам ГОЧС Владимир Драчев и глава Индустриального района Сергей Татьянин.

«Как уточнил исполняющий обязанности председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, в летний период на территории Мизюлинской рощи планируется обустроить инженерные водоотводные сооружения, чтобы не допустить в дальнейшем подобных ситуаций», — подчеркнули в мэрии.

Накануне в Барнауле неожиданно размыло террасу в Нагорном парке. Провал огородили ленточками и устранили.