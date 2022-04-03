В Барнауле неожиданно размыло террасу в Нагорном парке. Провал огородили ленточками и устранили

В Нагорном парке в воскресенье, 3 апреля, приступили к вскрытию верхней террасы с помощью спецтехники.
«Накануне на участке террасы образовался промыв асфальтового покрытия. Место провала оперативно было огорожено сигнальными лентами, ограничивающими доступ людей», — подчеркнули в мэрии.
Решение о видах восстановительных работ приняли после определения объемов скрытых повреждений.
Работы на месте контролировали замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев и зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.
«Усилена работа по очистке водоприемных лотков и колодцев от льда на террасах, а также водопропускных труб на набережной Оби», — отметили власти.
В результате восстановительных работ устранили выход воды из водоприемного лотка и колодца, произвели засыпку места провала инертными материалами.
Работы по восстановлению покрытия усовершенствованного типа начнутся с наступлением благоприятных температур.
Ранее барнаульцы пожаловались на «единственный пафосный туалет» в Нагорном парке, работающий до 8 вечера.