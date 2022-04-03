В Барнауле неожиданно размыло террасу в Нагорном парке. Провал огородили ленточками и устранили

В барнаульском Нагорном парке устранили повреждения на верхней террасе, где ручьи из растаявшего снега размыли асфальт, сообщает мэрия города.

В Нагорном парке устраняют повреждения на террасе.

В Нагорном парке в воскресенье, 3 апреля, приступили к вскрытию верхней террасы с помощью спецтехники.

«Накануне на участке террасы образовался промыв асфальтового покрытия. Место провала оперативно было огорожено сигнальными лентами, ограничивающими доступ людей», — подчеркнули в мэрии.

Решение о видах восстановительных работ приняли после определения объемов скрытых повреждений.

Работы на месте контролировали замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев и зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

«Усилена работа по очистке водоприемных лотков и колодцев от льда на террасах, а также водопропускных труб на набережной Оби», — отметили власти.

В результате восстановительных работ устранили выход воды из водоприемного лотка и колодца, произвели засыпку места провала инертными материалами.

Работы по восстановлению покрытия усовершенствованного типа начнутся с наступлением благоприятных температур.

Ранее барнаульцы пожаловались на «единственный пафосный туалет» в Нагорном парке, работающий до 8 вечера.