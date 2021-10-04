В Барнауле затопило пять этажей новостройки

Около 2 часов ночи 4 октября в доме на ул. Балтийская, 99 в Барнауле начался потоп — холодной водой залило квартиру и несколько этажей, рассказали altapress.ru жильцы.

Прорвало трубу в санузле квартиры на 7 этаже — вода хлынула в квартиру. Перекрыть трубу своими силами не представлялось возможным, жильцы вызвали аварийную службу.

Пока специалисты ехали, вода почти за час дошла до 3 этажа и вышла в подъезд. Люди скооперировались и стали черпать ее вручную. На очистку этажей у жильцов ушло почти 5 часов.

Это не первый массовый потоп в доме. Несмотря на то, что новостройку сдали в эксплуатацию только в 2018 году, в нескольких квартирах уже срывало полотенцесушители.

14-этажный дом входит в ЖК «Матршки» (СК «Вира-Строй»).

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