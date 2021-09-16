В Барнауле у управляющей компании изъяли дом, за которым она плохо смотрела

Инспекция стройжилнадзора Алтайского края исключила барнаульскую многоэтажку из перечня домов, находящихся на обслуживании УК «Ком Сити». Изменения внесены в реестр лицензий за то, что УК не исполняла предписания этого ведомства, сообщила его пресс-служба. Случаи такого наказания управляющей компании редкие — возможно, этот в регионе даже первый.

Почему забрали дом

Права обслуживать девятиэтажный дом в Индустриальном районе Барнаула (по ул. Весенняя, 8, корпус 1) лишена компания «Ком Сити». Но правила здесь такие: пока дом не изберет себе новую УК, именно эта «управляшка» обязана оказывать все те же услуги. Разумеется, не бесплатно.

В инспекции объяснили: УК неоднократно нарушала ее предписания, касающиеся ремонта дома и уборки подъезда. Так что теперь собственники должны соорганизоваться и выбрать новую УК.

УК «Ком Сити» небольшая: у нее всего 9 многоквартирников в управлении, по данным реестра лицензий на 23 августа. На flamp’е о ней всего три отзыва: «Ужасная компания, там работают одни хамы» и «Нам нравится, как организовано обслуживание».

Дворники. altapress.ru

Почему инспекторы редко к этому прибегают

Изъять дом у не самой старательной УК — внешне простое решение. На самом деле процедура «изъятия» по закону не быстрая — УК должна в течение 12 более двух раз получить «административку» за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания жилинспекции.

Вообще же, возможность отнять дом у недобросовестной УК была и раньше — она предусмотрена частью 5 статьи 198 Жилищного кодекса. Но на практике, по данным altapress.ru, еще не применялась.

Что будет , если люди не выберут новую УК

Если жители все же затянут с принятием такого решения, то администрация Барнаула определит для дома временную управляющую компанию. Госинспекция края уже направила информацию о доме в адрес органа местного самоуправления", — пояснил начальник отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилого фонда по Барнаулу Андрей Четвериков.

Временная УК назначается на год и без конкурса, сообщили в администрации Барнаула.

Следственный комитет. Уголовный кодекс. Анна Зайкова

Какие еще «грехи» находят у управляющих компаний Ранее altapress.ru рассказывал, что барнаульская полиция расследует , как около полутора десятков многоэтажек сменили управляющую компанию против воли жильцов , а еще одна УК вывела деньги населения под предлогом установки счетчиков и обналичила их.

как около полутора десятков многоэтажек сменили управляющую компанию против воли жильцов а еще одна УК вывела деньги населения под предлогом установки счетчиков и обналичила их. Управляющая компания «Фирма ПЖЭТ-2» включила отдельной строкой в квитанцию строку «Уборка подъездов». Суд признал , что отдельная строчка вне закона, УК должна возместить жильцам все , что они заплатили по этой строчке , и уплатить им , жильцам , штраф.

что отдельная строчка вне закона, УК должна возместить жильцам все что они заплатили по этой строчке и уплатить им жильцам штраф. УК «ЕТРО», «Столица», «Трест» и «Барнаул» продали долги населения за тепло и воду нескольким частным и не коммунальным фирмам. Поставщики тепла не получали оплату , в этом усмотрели признаки мошенничества.

Что такое реестр лицензий

Реестр лицензий — это документ, в котором собраны данные о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами, сведения об управляющих компаниях, количество домов.