21 июля
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Жизнь

В Барнауле завершают установку свай для теплосети на мосту у Нового рынка

Работы по устройству буронабивных свай под опоры теплоснабжения планируется завершить уже на этой неделе. Об этом сообщили на официальном сайте городе со ссылкой на ДСУ № 4.

Установка буронабивных свай для теплосети на путепроводе по проспекту Ленина.
Установка буронабивных свай для теплосети на путепроводе по проспекту Ленина.
ДСУ №4.

Работы по устройству трех из четырех опор тепловой сети уже завершены. Они состоят из 18 буронабивных свай.

«Бурение и бетонирование буронабивных столбов происходит поэтапно. Сначала бурят грунт, затем погружают пространственный арматурный каркас, после чего его бетонируют. На этих опорах будет сделан железобетонный монолитный ростверк. На него установят опору под тепловую сеть, на которую и смонтируем трубу отопления», — сообщили в строительной организации.

Теплосети планируют установить до начала отопительного сезона 2022 года.

Ранее стало известно, что мост сможет выдержать бронетехнику.

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