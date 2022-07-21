В Барнауле завершают установку свай для теплосети на мосту у Нового рынка

Работы по устройству трех из четырех опор тепловой сети уже завершены. Они состоят из 18 буронабивных свай.
«Бурение и бетонирование буронабивных столбов происходит поэтапно. Сначала бурят грунт, затем погружают пространственный арматурный каркас, после чего его бетонируют. На этих опорах будет сделан железобетонный монолитный ростверк. На него установят опору под тепловую сеть, на которую и смонтируем трубу отопления», — сообщили в строительной организации.
Теплосети планируют установить до начала отопительного сезона 2022 года.
Ранее стало известно, что мост сможет выдержать бронетехнику.