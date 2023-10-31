31 октября
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Жизнь

В Барнауле завершили бетонирование путепровода на проспекте Ленина

В районе Дома Быта приступили к устройству рельсошпальной решетки, скоро ее соединят с действующими путями, сообщает мэрия.

В Барнауле завершили бетонирование путепровода на проспекте Ленина.
В Барнауле завершили бетонирование путепровода на проспекте Ленина.
Администрация города Барнаула

На выходных рабочие демонтировали разворотное кольцо, которые сделали на период реконструкции путепровода для движения трамваев на данном участке.

Отмечается, что трамвай №3 на данный момент не заезжает на остановку «Дом Быта».

Также строители продолжают вести работы на большом путепроводе.

На первом и втором пролетах монолитные плиты забетонированы. Дальше нужно приступать к гидроизоляции. На третьем пролете эти работы уже ведутся, после этого начнется устройство трамвайных путей.



На малом путепроводе уже занимаются устройством тротуаров.

Ранее сообщалось, что на путепроводе на проспекте Ленина завершили укрепление грунта.

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