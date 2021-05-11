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Жизнь

В Барнауле завершили отопительный сезон и начали отключать горячую воду

Отопительный сезон официально завершен в Барнауле с 11 мая. С этого же дня в краевой столице стартуют гидравлические испытания теплосетей.

Отопление.
Отопление.
СС0

Как и раньше, энергетики начнут тестировать коммунальные сети с контура ТЭЦ-3. Однако делать это будут в новом формате — короткими периодами отдельно по магистралям.

Как заявили в Сибирской генерирующей компании и в мэрии, такое технологическое решение сократит отключения горячей воды для потребителей.

Отключение горячей воды для потребителей ТЭЦ-3:

  • с 11 по 20 мая, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 31 для 108 тысяч жителей Индустриального района в границах улиц Попова, Северо-Западная, Гущина, Транзитная, Павловский тракт, Северный Власихинский проезд;
  • с 24 мая по 2 июня, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 34 для 69 тысяч жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодежная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт;
  • с 15 по 24 июня, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 33 для 120 тысяч жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт;
  • с 28 июня по 7 июля, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 32 для 87 тысяч жителей Индустриального и Железнодорожного районов в границах улиц Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлетная, Павловский тракт, а также пос. Новосиликатный и Южный.

Что касается испытаний по контуру ТЭЦ-2, то они пройдут в прежнем режиме, но и в данном случае сроки также сократились. Отключение горячей воды для жителей краевого центра потребуется в период с 19 июля по 5 августа.

Отметим также, что в текущем году ремонтная кампания Сибирской генерирующей компании в городе стартовала на полтора месяца раньше, не дожидаясь окончания отопительного сезона. Работы в апреле начали на четырех объектах, ремонт которых не требовал отключения тепла и горячей воды у жителей.

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