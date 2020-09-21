В Барнауле «зависнут на проводе» все заместители Франка, а также главы комитетов и районов

В Барнауле в четверг, 24 сентября, пройдет единый «Час прямого провода» для жителей города, сообщили в мэрии.

Мероприятие состоится 24 сентября в течение одного часа — с 16 до 17 часов.

«В администрации Барнаула, иных органах местного самоуправления, а также администрациях районов города пройдет единый „Час прямого провода“», — рассказали в мэрии.

На звонки ответят заместители главы администрации города Вячеслава Франка и председатели всех комитетов, а также главы администраций районов и поселков Барнаула и некоторые их заместители.

Жители Барнаула смогут задать свои вопросы по телефонам: Жители Барнаула смогут задать свои вопросы по телефонам: Фамилия,

имя , отчество Должность Телефон Артемов

Александр Владимирович заместитель главы администрации города по социальной политике 370−313 Воронков

Анатолий Филиппович первый заместитель главы администрации города 370−314 Еремеев

Юрий Николаевич заместитель главы администрации города , руководитель аппарата 370−343 Кулагина

Мария Евгеньевна заместитель главы администрации города по экономической политике 370−315 Полежаев

Максим Александрович заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям 370−316 Федоров

Андрей Алексеевич заместитель главы администрации города по городскому хозяйству 370−312 Финк

Оксана Анатольевна заместитель главы администрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям 370−311 Звягинцев

Михаил Николаевич глава администрации Железнодорожного района города Барнаула 625−632 Мещеряков

Сергей Геннадьевич первый заместитель главы администрации Октябрьского района по жилищно-коммунальному хозяйству 249−720 Авраменко

Евгений Александрович первый заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ленинского района города Барнаула 547−415 Сабына

Максим Николаевич глава администрации Центрального района города Барнаула 631−057 Татьянин

Сергей Сергеевич глава администрации Индустриального района города Барнаула 475−091 Воронков

Петр Васильевич глава Лебяжинской сельской администрации 679−360 Летягин

Денис Павлович глава Власихинской сельской администрации 317−677 Лихачев

Алексей Николаевич глава Южной поселковой администрации 671−631 Саратовский

Владислав Олегович заместитель начальника территориального управления микрорайона Затон 311−163 Широких

Елена Ивановна глава Научногородокской сельской администрации 496−878 Цуканова

Галина Сергеевна начальник Новосиликатного территориального управления 313−845 Русанов

Дмитрий Валентинович председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула 371−451 Воробьев

Антон Александрович председатель комитета по строительству , архитектуре и развитию города Барнаула 371−401 Ишутина

Ольга Владимировна председатель комитета по социальной поддержке населения города Барнаула 371−781 Кобзаренко

Петр Иванович председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула 370−541 Муль

Андрей Генрихович председатель комитета по образованию города Барнаула 569−045 Бенс

Антон Федорович председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 370−501 Ноздрачев

Евгений Вячеславович председатель комитета по развитию предпринимательства , потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула 370−461 Шеломенцев

Антон Андреевич председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи города Барнаула 371−601

Напомним, отопительный сезон в Барнауле стартует 22 сентября. Если тепло не появится, то следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы. Или же можно подождать два дня и 24 сентября позвонить в рамках «Часа прямого провода».