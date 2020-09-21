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Жизнь

В Барнауле «зависнут на проводе» все заместители Франка, а также главы комитетов и районов

В Барнауле в четверг, 24 сентября, пройдет единый «Час прямого провода» для жителей города, сообщили в мэрии.

Вячеслав Франк, глава Барнаула.
Вячеслав Франк, глава Барнаула.
Анна Зайкова.

Мероприятие состоится 24 сентября в течение одного часа — с 16 до 17 часов.

«В администрации Барнаула, иных органах местного самоуправления, а также администрациях районов города пройдет единый „Час прямого провода“», — рассказали в мэрии.

На звонки ответят заместители главы администрации города Вячеслава Франка и председатели всех комитетов, а также главы администраций районов и поселков Барнаула и некоторые их заместители.

Жители Барнаула смогут задать свои вопросы по телефонам:

Жители Барнаула смогут задать свои вопросы по телефонам:

Фамилия,
имя, отчество		 Должность Телефон
Артемов
Александр Владимирович		 заместитель главы администрации города по социальной политике 370−313
Воронков
Анатолий Филиппович		 первый заместитель главы администрации города 370−314
Еремеев
Юрий Николаевич		 заместитель главы администрации города, руководитель аппарата 370−343
Кулагина
Мария Евгеньевна		 заместитель главы администрации города по экономической политике 370−315
Полежаев
Максим Александрович		 заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям 370−316
Федоров
Андрей Алексеевич		 заместитель главы администрации города по городскому хозяйству 370−312
Финк
Оксана Анатольевна		 заместитель главы администрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям 370−311
Звягинцев
Михаил Николаевич		 глава администрации Железнодорожного района города Барнаула 625−632
Мещеряков
Сергей Геннадьевич		 первый заместитель главы администрации Октябрьского района по жилищно-коммунальному хозяйству 249−720
Авраменко
Евгений Александрович		 первый заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ленинского района города Барнаула 547−415
Сабына
Максим Николаевич		 глава администрации Центрального района города Барнаула 631−057
Татьянин
Сергей Сергеевич		 глава администрации Индустриального района города Барнаула 475−091
Воронков
Петр Васильевич		 глава Лебяжинской сельской администрации 679−360
Летягин
Денис Павлович		 глава Власихинской сельской администрации 317−677
Лихачев
Алексей Николаевич		 глава Южной поселковой администрации 671−631
Саратовский
Владислав Олегович		 заместитель начальника территориального управления микрорайона Затон 311−163
Широких
Елена Ивановна		 глава Научногородокской сельской администрации 496−878
Цуканова
Галина Сергеевна		 начальник Новосиликатного территориального управления 313−845
Русанов
Дмитрий Валентинович		 председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула 371−451
Воробьев
Антон Александрович		 председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула 371−401
Ишутина
Ольга Владимировна		 председатель комитета по социальной поддержке населения города Барнаула 371−781
Кобзаренко
Петр Иванович		 председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула 370−541
Муль
Андрей Генрихович		 председатель комитета по образованию города Барнаула 569−045
Бенс
Антон Федорович		 председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 370−501
Ноздрачев
Евгений Вячеславович		 председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула 370−461
Шеломенцев
Антон Андреевич		 председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 371−601

Напомним, отопительный сезон в Барнауле стартует 22 сентября. Если тепло не появится, то следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы. Или же можно подождать два дня и 24 сентября позвонить в рамках «Часа прямого провода».

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