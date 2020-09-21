В Барнауле «зависнут на проводе» все заместители Франка, а также главы комитетов и районов

Мероприятие состоится 24 сентября в течение одного часа — с 16 до 17 часов.
«В администрации Барнаула, иных органах местного самоуправления, а также администрациях районов города пройдет единый „Час прямого провода“», — рассказали в мэрии.
На звонки ответят заместители главы администрации города Вячеслава Франка и председатели всех комитетов, а также главы администраций районов и поселков Барнаула и некоторые их заместители.
Жители Барнаула смогут задать свои вопросы по телефонам:
|Фамилия,
имя, отчество
|Должность
|Телефон
|Артемов
Александр Владимирович
|заместитель главы администрации города по социальной политике
|370−313
|Воронков
Анатолий Филиппович
|первый заместитель главы администрации города
|370−314
|Еремеев
Юрий Николаевич
|заместитель главы администрации города, руководитель аппарата
|370−343
|Кулагина
Мария Евгеньевна
|заместитель главы администрации города по экономической политике
|370−315
|Полежаев
Максим Александрович
|заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям
|370−316
|Федоров
Андрей Алексеевич
|заместитель главы администрации города по городскому хозяйству
|370−312
|Финк
Оксана Анатольевна
|заместитель главы администрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям
|370−311
|Звягинцев
Михаил Николаевич
|глава администрации Железнодорожного района города Барнаула
|625−632
|Мещеряков
Сергей Геннадьевич
|первый заместитель главы администрации Октябрьского района по жилищно-коммунальному хозяйству
|249−720
|Авраменко
Евгений Александрович
|первый заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ленинского района города Барнаула
|547−415
|Сабына
Максим Николаевич
|глава администрации Центрального района города Барнаула
|631−057
|Татьянин
Сергей Сергеевич
|глава администрации Индустриального района города Барнаула
|475−091
|Воронков
Петр Васильевич
|глава Лебяжинской сельской администрации
|679−360
|Летягин
Денис Павлович
|глава Власихинской сельской администрации
|317−677
|Лихачев
Алексей Николаевич
|глава Южной поселковой администрации
|671−631
|Саратовский
Владислав Олегович
|заместитель начальника территориального управления микрорайона Затон
|311−163
|Широких
Елена Ивановна
|глава Научногородокской сельской администрации
|496−878
|Цуканова
Галина Сергеевна
|начальник Новосиликатного территориального управления
|313−845
|Русанов
Дмитрий Валентинович
|председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула
|371−451
|Воробьев
Антон Александрович
|председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
|371−401
|Ишутина
Ольга Владимировна
|председатель комитета по социальной поддержке населения города Барнаула
|371−781
|Кобзаренко
Петр Иванович
|председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула
|370−541
|Муль
Андрей Генрихович
|председатель комитета по образованию города Барнаула
|569−045
|Бенс
Антон Федорович
|председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула
|370−501
|Ноздрачев
Евгений Вячеславович
|председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула
|370−461
|Шеломенцев
Антон Андреевич
|председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула
|371−601
Напомним, отопительный сезон в Барнауле стартует 22 сентября. Если тепло не появится, то следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы. Или же можно подождать два дня и 24 сентября позвонить в рамках «Часа прямого провода».