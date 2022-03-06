В Барнауле зажгли огонь в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине

Накануне с этим предложением к главе города Вячеславу Франку обратились председатели нескольких общественных организаций и депутат БГД Сергей Завалихин.

«Мы, воины-интернационалисты, участники Афганской войны и боевых действий в других „горячих точках“ за пределами нашей страны, хотим поддержать наше боевое братство — воинов российской армии, участвующих в спецоперации Вооруженных Сил России по восстановлению мира на Донбассе. Они мужественно и героически выполняют свой служебный долг за пределами Отечества, по защите мирного населения Луганской и Донецкой народных республик. Наши бойцы доблестно справляются с поставленными задачами на передовой, должны чувствовать, что мы верим и ждем их, верим в их победу», — подчеркнул Завалихин.