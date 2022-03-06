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Жизнь

В Барнауле зажгли огонь в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине

В Барнауле утром 6 марта на площади Ветеранов зажгли огонь в поддержку воинов Вооруженных сил РФ, защищающих мирное население Луганской и Донецкой народных республик, сообщает мэрия города.

В Барнауле зажгли огонь в поддержку спецоперации на Украине.
В Барнауле зажгли огонь в поддержку спецоперации на Украине.
barnaul.press. Фото: Михаил Полубедов.

Накануне с этим предложением к главе города Вячеславу Франку обратились председатели нескольких общественных организаций и депутат БГД Сергей Завалихин.

«Мы, воины-интернационалисты, участники Афганской войны и боевых действий в других „горячих точках“ за пределами нашей страны, хотим поддержать наше боевое братство — воинов российской армии, участвующих в спецоперации Вооруженных Сил России по восстановлению мира на Донбассе. Они мужественно и героически выполняют свой служебный долг за пределами Отечества, по защите мирного населения Луганской и Донецкой народных республик. Наши бойцы доблестно справляются с поставленными задачами на передовой, должны чувствовать, что мы верим и ждем их, верим в их победу», — подчеркнул Завалихин.

Инициативу поддержали Общественная палата Барнаула, Совет женщин при главе города, ОНФ и другие организации.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поддержал инициативу общественников. Расходы по обслуживанию газового оборудования взял на себя почетный гражданин Барнаула Нодар Шония.

Ранее в Барнауле на въезде в город появилась выложенная на снегу георгиевскими лентами огромная буква «Z».

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