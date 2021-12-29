В Барнауле женщина незаметно украла планшет у мерчендайзера и потихонечку скрылась

В Алтайском крае оперативно раскрыли кражу планшета, похищенного у представителя торговой компании, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась жительница Барнаула, у которой похитили планшет стоимостью 48 тыс. рублей.

«Женщина приехала в розничный магазин для раскладки товара, с собой был рабочий планшет. Она положила планшет на полку с товарами и на некоторое время отвлеклась. Через пару минут женщина обнаружила отсутствие техники», — рассказали в ведомстве.

На камеру наблюдения попала покупательница, которая подошла к полкам с продуктами, забрала планшет и ушла в неизвестном направлении.

Полицейские оперативно задержали ранее не судимую 55-летнюю женщину, планшет изъяли и вернули мерчендайзеру.

Похитительнице гаджета грозит до 2 лет лишения свободы, также предусмотрены другие варианты наказания.

Ранее в Барнауле мужчина украл у подростка телефон за 67 тыс. рублей.