В Барнауле женщина отравилась роллами и отсудила компенсацию

Жительница Барнаула добилась компенсации морального вреда — она попала в больницу после отравления блюдом японской кухни, сообщает официальный сайт региональной прокуратуры.

Летом 2018 года девушка приобрела роллы в одном из заведений Барнаула. После приема пищи ей стало плохо — появились признаки отравления, и женщину госпитализировали.

Выписавшись из больницы девушка подала иск на производителя несвежих ролов. Судья признал компанию виновной и обязал выплатить пострадавшей материальный ущерб — 49 тысяч рублей. В него входит стоимость роллов, расходы на лечение, компенсация морального вреда и сам штраф.

Ответчик пытался обжаловать решение суда, но оно осталось без изменений.