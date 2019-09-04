В Барнауле женщина упала во дворе и отсудила с УК более 200 тысяч рублей

Жительница Барнаула сломала ногу, подскользнувшись около дома и подала в суд на управляющую компанию. Ей удалось отсудить крупную сумму за моральный вред, а также компенсацию расходов на лечение, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Женщина упала в метре от стены многоквартирного дома, когда возвращалась домой из магазина. Судебно-медицинская экспертиза установила, что это тяжкий вред здоровью.

УК обязана следить за состоянием придомовой территории, в том числе чистить ее от наледи. Поэтому прокурор удовлетворил иск о взыскании компенсации пострадавшей.

За моральный вред женщина получила 200 тысяч рублей и более 38 тысяч за расходы на лечение.

Ранее сообщалось, что управляющая компания Барнаула получит штраф в 250 тысяч рублей за то, что вовремя не очистила крышу дома от наледи, из-за чего куски льда упали на двух детей.