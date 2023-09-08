В Барнауле 80% жилых домов готовы к отопительному сезону

Полностью готовы к зиме все школы города.
На финальной стадии подготовки учреждения дополнительного образования и здравоохранения.
Ранее барнаульцам насчитали лишний миллион в квитанциях за отопление.
Получили акты готовности 2363 дома, это 82,8% от общего количества многоквартирных домов с центральным отоплением, сообщает официальный сайт города Барнаула.
Полностью готовы к зиме все школы города.
На финальной стадии подготовки учреждения дополнительного образования и здравоохранения.
Ранее барнаульцам насчитали лишний миллион в квитанциях за отопление.
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