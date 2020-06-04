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4 июня
Жизнь

В Барнауле жильцы дома, где был магазин «Экспресс», воюют с «узбечкой»

Жильцы барнаульской многоэтажки на пр. Красноармейском, 80 (где в советские годы был магазин «Экспресс») уже не первый год воюют с кафе узбекской кухни «Ваш Лаваш». Историю взаимоотношений бизнеса и жильцов рассказывает сюжет «Вести Алтай».

Кафе узбекской кухни на пр. Красноармейском, 80
Кафе узбекской кухни на пр. Красноармейском, 80
2GIS.

Жильцы углового подъезда уже около четырех лет не могут открыть окна. Заведение расположено впритык к их дому. И стоит начать проветривать квартиру — она сразу наполняется едким дымом.

Сейчас дым — главная беда. А раньше люди страдали еще и от ночного шума.

В администрацию неоднократно поступали материалы из полиции о нарушении тишины и покоя граждан. Сейчас администрация Железнодорожного района направила запрос в Роспотребнадзор и в полицию — для проверок", — рассказал журналистам Сергей Швенко, заместитель председателя комитета по предпринимательству и потребительскому рынку администрации Железнодорожного района.

«Такие войны выматывают». Барнаульский эксперт рассказал, как решать конфликты между жильцами многоквартирных домов
Потребитель

Владелец кафе Дмитрий Рязанов не отрицает: бывали случаи, когда посетители выходили покурить и бабушка вызывала полицию.

А вот с трубой он уже разобрался: ее реконструировали, нарастили и завернули в сторону от дома. Но доказать экспериментально, что проблема дыма решена, — то есть прямо на глазах журналистов зажечь мангал — отказался.

Да и жильцы не особо верят, что это поможет. Предприниматель говорит, что работает законно. Жильцы же хотят спокойно спать и не дышать едким дымом. Им пока советуют продолжать писать обращения.

В 2018 году жильцы многоквартирного дома в Барнауле на ул. Власихинской добились закрытия рыбного магазина в их здании — в этом им помог уполномоченный по правам человека.

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