В Барнауле жильцы дома, где был магазин «Экспресс», воюют с «узбечкой»

Жильцы барнаульской многоэтажки на пр. Красноармейском, 80 (где в советские годы был магазин «Экспресс») уже не первый год воюют с кафе узбекской кухни «Ваш Лаваш». Историю взаимоотношений бизнеса и жильцов рассказывает сюжет « Вести Алтай ».

Жильцы углового подъезда уже около четырех лет не могут открыть окна. Заведение расположено впритык к их дому. И стоит начать проветривать квартиру — она сразу наполняется едким дымом.

Сейчас дым — главная беда. А раньше люди страдали еще и от ночного шума.

В администрацию неоднократно поступали материалы из полиции о нарушении тишины и покоя граждан. Сейчас администрация Железнодорожного района направила запрос в Роспотребнадзор и в полицию — для проверок", — рассказал журналистам Сергей Швенко, заместитель председателя комитета по предпринимательству и потребительскому рынку администрации Железнодорожного района.

Владелец кафе Дмитрий Рязанов не отрицает: бывали случаи, когда посетители выходили покурить и бабушка вызывала полицию.

А вот с трубой он уже разобрался: ее реконструировали, нарастили и завернули в сторону от дома. Но доказать экспериментально, что проблема дыма решена, — то есть прямо на глазах журналистов зажечь мангал — отказался.

Да и жильцы не особо верят, что это поможет. Предприниматель говорит, что работает законно. Жильцы же хотят спокойно спать и не дышать едким дымом. Им пока советуют продолжать писать обращения.

В 2018 году жильцы многоквартирного дома в Барнауле на ул. Власихинской добились закрытия рыбного магазина в их здании — в этом им помог уполномоченный по правам человека.