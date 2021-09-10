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Жизнь

В Барнауле жители 169 домов отдохнут в воскресенье без горячей воды из-за отключения света

В Барнауле из-за отключения электроэнергии в воскресенье, 12 сентября, останутся без горячей воды жилые дома и медучреждения, сообщает СГК.

Горячая вода, кран.
Горячая вода, кран.
CC0

12 сентября из-за отключения электроэнергии с 07:00 утра и до 18:00 не будет работать Центральный тепловой пункт на Лесном тракте, 75.

«В это время не будет горячей воды у потребителей ЦТП — 102 многоквартирных и 67 частных домов, семь детских садах, три школы, пять медицинских учреждений и 16 административных зданий», — предупредили энергетики и опубликовали список адресов.

В СГК подчеркнули, что с отключением электричества решили синхронизировать свои работы по монтажу врезки в тепловую сеть, чтобы потом не отключать людей от ресурса еще раз.

«Специалисты смонтируют запорную арматуру в сторону поселка Куета. Дальше от этой вырезки начнется строительство тепловой сети, которая позволит заместить котельную в поселке и перевести потребителей на мощности Барнаульской ТЭЦ-3», — пояснили в компании.

Ранее сообщали, что в Барнауле ударными темпами готовят жилье к зиме — вставляют окна, латают крыши и меняют трубы.

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