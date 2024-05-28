В Барнауле змеи выползают погреться на солнце. Как избежать укусов

На барнаульской набережной горожане стали замечать рептилий. Так, первый выбравшийся на солнце уж моментально попал в поле зрения прохожих. При виде человека змеи, как правило, скрываются, однако многие все же боятся быть ужаленными, сообщает " КП-Барнаул ".

Специалисты советуют при встрече с рептилией не пугаться, не убегать и тем более не убивать ее. Нужно спокойно пройти мимо.

Однако многих все же волнует вопрос: что делать, если уж ужалил? По словам преподавателя кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Александра Фомичева, ничего страшного в этом нет. Место укуса можно протереть спиртовой салфеткой или ваткой, смоченной спиртом. Но даже если этого не сделать, ничего страшного не случится.

Как отличить гадюку от ужа

Неядовитых и ядовитых змея важно уметь различать. Так, у ужа есть общеизвестные желтые пятнышки на голове, их еще называют «уши». У гадюки таких пятен нет, а голова у нее треугольная. Также зрачки у гадюки щелевидные, как у котов, а у ужа — круглые.

Ранее на Алтае оттаяли змеи и выползли погреться.

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