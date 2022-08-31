31 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле зрителям музыкального театра запретили нести цветы на сцену

Новый сезон в музыкальном театре начнут с изменений: зрителям запретили нести цветы на сцену. Об этом рассказали в группе театра во «ВКонтакте».

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Подарки и цветы тебе будут передавать сотрудникам зрительской службы с запиской от получателя. Цветы вручат артистам на поклоне, а сувениры и подарки доставят в гримерки.

В театре объяснили, что правило ввели в связи с техническими особенностями сцены и оркестровой ямы, а также для профилактики распространения COVID-19.

«Подобная практика является довольно распространенной во многих театрах мира. Актеры, хоть и не всегда в этом признаются, очень ценят и ждут даже небольшие знаки внимания к их творчеству», — написали в группе театра.

Ранее алтайский театр драмы вместе со зрителями отправил послание в недалекое будущее.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость