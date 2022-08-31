В Барнауле зрителям музыкального театра запретили нести цветы на сцену

Новый сезон в музыкальном театре начнут с изменений: зрителям запретили нести цветы на сцену. Об этом рассказали в группе театра во «ВКонтакте».

Подарки и цветы тебе будут передавать сотрудникам зрительской службы с запиской от получателя. Цветы вручат артистам на поклоне, а сувениры и подарки доставят в гримерки.

В театре объяснили, что правило ввели в связи с техническими особенностями сцены и оркестровой ямы, а также для профилактики распространения COVID-19.

«Подобная практика является довольно распространенной во многих театрах мира. Актеры, хоть и не всегда в этом признаются, очень ценят и ждут даже небольшие знаки внимания к их творчеству», — написали в группе театра.

Ранее алтайский театр драмы вместе со зрителями отправил послание в недалекое будущее.