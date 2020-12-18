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В барнаульских барах и клубах проверяют «антикорпоративные» требования

В Барнауле стартовали рейды по проверке увеселительных заведений на соблюдение запрета проведения новогодних праздников, рассказали в администрации города.

Бар.
Бар.
barnaul.org

Запрет на массовые праздники и корпоративы установили с 15 декабря по 15 января. Один проверочный рейд уже состоялся. В нем приняли участие специалисты администрации Центрального района и полиции.

Первыми под проверку попали ресторан «Ясная поляна», бары «Che Guevara», «Крыша», «Karabass Barabass», ночной клуб «Sherbet», бар-ресторан «Опера».

Нарушений проверяющие не нашли.

«Проверка соблюдения принятых ограничений продолжится в постоянном режиме», — предупреждают в мэрии.

Рейд по барнаульским барам.
Рейд по барнаульским барам.
barnaul.org

Штрафы

Нарушение ч.1 ст.20.6 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей,
  • на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей,
  • на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей,
  • на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Повторное нарушение увеличивает штраф для юрлиц до миллиона рублей или повлечет административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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