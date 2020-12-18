В барнаульских барах и клубах проверяют «антикорпоративные» требования

В Барнауле стартовали рейды по проверке увеселительных заведений на соблюдение запрета проведения новогодних праздников, рассказали в администрации города.

Запрет на массовые праздники и корпоративы установили с 15 декабря по 15 января. Один проверочный рейд уже состоялся. В нем приняли участие специалисты администрации Центрального района и полиции.

Первыми под проверку попали ресторан «Ясная поляна», бары «Che Guevara», «Крыша», «Karabass Barabass», ночной клуб «Sherbet», бар-ресторан «Опера».

Нарушений проверяющие не нашли.

«Проверка соблюдения принятых ограничений продолжится в постоянном режиме», — предупреждают в мэрии.

Рейд по барнаульским барам. barnaul.org

Штрафы

Нарушение ч.1 ст.20.6 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей,

на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей,

на лиц , осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей,

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Повторное нарушение увеличивает штраф для юрлиц до миллиона рублей или повлечет административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.