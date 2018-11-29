В барнаульских парках поддержали проверки аттракционов из-за опасности китайского «самопала»

Всего в Алтайском крае больше 600 действующих аттракционов. Их включат в перечень объектов плановых осмотров и обследований. Во время эксплуатации аттракционы будут проверять по плану один раз в три года или внепланово по обращениям.

Контролем технического состояния аттракционов будет заниматься краевая инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Она будет регистрировать аттракционы. Порядок регистрации определяется. За постановку на учет будет взиматься пошлина — от 3,5 до 13 тыс. рублей в зависимости от рискованности аттракциона.

Тему прокомментировал депутат АКЗС, директора парка «Лесная сказка» Сергей Писарев. По его словам, и он, и директора других парков приветствуют новую норму.

Мы раньше и сами осуществляли такой контроль. Но только для этого сами приглашали специалистов из Новосибирска, которым оплачивали дорогу, проживание, работу. Они делали все замеры, уезжали, присылали заключение, и только после этого мы эксплуатировали аттракционы. Это будет действительно сложная работа, так как в парках действуют как старые советские, так и импортные, в том числе китайские аттракционы. И вот тут существует серьезная проблема, потому что китайские аттракционы часто не соответствуют вообще никаким требованиям, так как изготавливаются кустарным методом. Это не касается оборудования из Испании и Италии.