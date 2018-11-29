Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
30

В барнаульских парках поддержали проверки аттракционов из-за опасности китайского «самопала»

29 ноября депутаты приняли законодательные изменения, согласно которым теперь проверять все аттракционы будут региональные власти. Таково требование федерального закона.

Парк "Барнаульская крепость"
Парк "Барнаульская крепость"
Алина Паутова

Всего в Алтайском крае больше 600 действующих аттракционов. Их включат в перечень объектов плановых осмотров и обследований. Во время эксплуатации аттракционы будут проверять по плану один раз в три года или внепланово по обращениям.

Контролем технического состояния аттракционов будет заниматься краевая инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Она будет регистрировать аттракционы. Порядок регистрации определяется. За постановку на учет будет взиматься пошлина — от 3,5 до 13 тыс. рублей в зависимости от рискованности аттракциона.

Тему прокомментировал депутат АКЗС, директора парка «Лесная сказка» Сергей Писарев. По его словам, и он, и директора других парков приветствуют новую норму.

Сергей Писарев,
директор парка «Лесная сказка»:

Мы раньше и сами осуществляли такой контроль. Но только для этого сами приглашали специалистов из Новосибирска, которым оплачивали дорогу, проживание, работу. Они делали все замеры, уезжали, присылали заключение, и только после этого мы эксплуатировали аттракционы. Это будет действительно сложная работа, так как в парках действуют как старые советские, так и импортные, в том числе китайские аттракционы. И вот тут существует серьезная проблема, потому что китайские аттракционы часто не соответствуют вообще никаким требованиям, так как изготавливаются кустарным методом. Это не касается оборудования из Испании и Италии.

Депутаты приняли законопроект в первом чтении. Если его утвердят окончательно, то норма заработает в январе 2019 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость