Зеленые зоны Барнаула приводят в порядок после зимы, сообщают в мэрии города.

В скверах, парках и аллеях по всему городу устанавливают лавочки, урны и малые архитектурные формы.

На зиму их обычно вывозят из зеленых зон, чтобы продлить срок службы и облегчить уборку снега на территории. Часть скамеек оставляют только в местах, где регулярно собирается много людей.

Работу начали с аллеи по пр. Ленина. Туда уже завезли более 40 скамеек, в ближайшее время на свои места встанут еще столько же.

Благоустройство парков. barnaul.org

Состояние всех объектов проверяют рабочие: промывают их от пыли, по необходимости красят. За этим будут следить и летом.

В общей сложности на обслуживании находятся более 1,1 тыс. лавочек.

Также озеленители с начала недели начали собирать лапник с цветников Барнаула, убирать остатки наледи, ворошить снег и прочищать водоотводные лотки и водоприемные колодцы.

К майским праздникам ожидают, что распустятся 45 тыс. тюльпанов, которые посадили осенью прошлого года.

Ранее стало известно, что плитка в барнаульском парке не прошла испытание весной.