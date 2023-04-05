5 апреля
﻿
Жизнь

В барнаульских парках устанавливают скамейки и урны

Зеленые зоны Барнаула приводят в порядок после зимы, сообщают в мэрии города.

Благоустройство парков.
Благоустройство парков.
barnaul.org

В скверах, парках и аллеях по всему городу устанавливают лавочки, урны и малые архитектурные формы.

На зиму их обычно вывозят из зеленых зон, чтобы продлить срок службы и облегчить уборку снега на территории. Часть скамеек оставляют только в местах, где регулярно собирается много людей.

Работу начали с аллеи по пр. Ленина. Туда уже завезли более 40 скамеек, в ближайшее время на свои места встанут еще столько же.

Благоустройство парков.
Благоустройство парков.
barnaul.org

Состояние всех объектов проверяют рабочие: промывают их от пыли, по необходимости красят. За этим будут следить и летом.

В общей сложности на обслуживании находятся более 1,1 тыс. лавочек.

Также озеленители с начала недели начали собирать лапник с цветников Барнаула, убирать остатки наледи, ворошить снег и прочищать водоотводные лотки и водоприемные колодцы.

К майским праздникам ожидают, что распустятся 45 тыс. тюльпанов, которые посадили осенью прошлого года.

Ранее стало известно, что плитка в барнаульском парке не прошла испытание весной.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость