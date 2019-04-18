В барнаульских поселках из-за ветра отключили свет и воду

18 апреля жители нескольких домов поселка Казенная Заимка и Гоньба остались без света и воды. В мэрии Барнаула сообщают, что восстановительные работы уже идут.

Из-за поврежденной линии электроосвещения в селе Гоньба без света оказались жители частных домов поселка Казенная Заимка и трех улиц села Гоньба (ул.Мира, ул. Школьная, ул. Приобская).

Кроме того, в домах Казенной Заимки несколько домов остались без воды.

В администрации заявили, что на месте работают две бригады «Пригородные РЭС». Подача электроэнергии и воды ожидается в ближайшее время.

Напомним, из-за штормового ветра 18 апреля возможны перебои с электроэнергией в многоквартирных домах, учреждениях, частном секторе и пригородной зоне.