В барнаульских поселках из-за ветра отключили свет и воду

Из-за поврежденной линии электроосвещения в селе Гоньба без света оказались жители частных домов поселка Казенная Заимка и трех улиц села Гоньба (ул.Мира, ул. Школьная, ул. Приобская).
Кроме того, в домах Казенной Заимки несколько домов остались без воды.
В администрации заявили, что на месте работают две бригады «Пригородные РЭС». Подача электроэнергии и воды ожидается в ближайшее время.
Напомним, из-за штормового ветра 18 апреля возможны перебои с электроэнергией в многоквартирных домах, учреждениях, частном секторе и пригородной зоне.