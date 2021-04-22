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Жизнь

В барнаульский ТЦ заедет Ольга Бузова

24 апреля Ольга Бузова станет гостем вечеринки в ТРЦ GALAXY. Там пройдет Tik-Tok Бьюти Пати.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
Скриншот видео instagram.com/yarovoe_official

Звезда подъедет к 15:00.

«Она расскажет, как идти вперед, не обращая внимания на хейтеров, и добиваться всех поставленных целей. Задавай вопрос Ольге под этим постом, может быть, она ответит именно на него», — пишут в Instagram аккаунте Л’Этуаль.

Бузова будет презентовать свою новую палетку теней, раздаст автографы и сфотографируется с фанатами.

Организаторы предупреждают, что всем гостям измерят температуру, выдадут маски и попросят соблюдать социальную дистанцию.

Летом 2020 года у Ольги Бузовой сорвалось выступление в Яровом, но зато она покупалась в озере.

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