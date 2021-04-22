В барнаульский ТЦ заедет Ольга Бузова

Звезда подъедет к 15:00.
«Она расскажет, как идти вперед, не обращая внимания на хейтеров, и добиваться всех поставленных целей. Задавай вопрос Ольге под этим постом, может быть, она ответит именно на него», — пишут в Instagram аккаунте Л’Этуаль.
Бузова будет презентовать свою новую палетку теней, раздаст автографы и сфотографируется с фанатами.
Организаторы предупреждают, что всем гостям измерят температуру, выдадут маски и попросят соблюдать социальную дистанцию.
Летом 2020 года у Ольги Бузовой сорвалось выступление в Яровом, но зато она покупалась в озере.