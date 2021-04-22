В барнаульский ТЦ заедет Ольга Бузова

Звезда подъедет к 15:00.

«Она расскажет, как идти вперед, не обращая внимания на хейтеров, и добиваться всех поставленных целей. Задавай вопрос Ольге под этим постом, может быть, она ответит именно на него», — пишут в Instagram аккаунте Л’Этуаль.