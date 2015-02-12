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Жизнь

В Барнаульском аэропорту открыли новый международный павильон прилета

Новый международный павильон прилета ввели в эксплуатацию в Барнаульском аэропорту, сообщили в пресс-службе авиапредприятия. Терминал уже принял первых пассажиров.

Новый международный павильон, зал выдачи багажа.
Новый международный павильон, зал выдачи багажа.
airaltay.ru

В новом зале установили современную систему обработки багажа.

Новый международный павильон, зал выдачи багажа.
Новый международный павильон, зал выдачи багажа.
airaltay.ru

«Помещение общей площадью 400 кв. м. позволит с комфортом разместиться пассажирам международных рейсов и значительно сократит время обслуживания прибывающих пассажиров», — отмечают в аэропорту.

Первыми, кто оценил новый павильон, стали 235 пассажиров рейса Утапао (Таиланд) — Барнаул авиакомпании Royal Flight.

Как уже писал altapress.ru, воздушную гавань Барнаула ждет грандиозная модернизация, в которую собственники вложат 2,4 млрд рублей. Работы займут около 5 лет.

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