В Барнаульском аэропорту открыли новый международный павильон прилета

В новом зале установили современную систему обработки багажа.
«Помещение общей площадью 400 кв. м. позволит с комфортом разместиться пассажирам международных рейсов и значительно сократит время обслуживания прибывающих пассажиров», — отмечают в аэропорту.
Первыми, кто оценил новый павильон, стали 235 пассажиров рейса Утапао (Таиланд) — Барнаул авиакомпании Royal Flight.
Как уже писал altapress.ru, воздушную гавань Барнаула ждет грандиозная модернизация, в которую собственники вложат 2,4 млрд рублей. Работы займут около 5 лет.