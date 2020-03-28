В барнаульском аэропорту врачи обследовали почти 500 пассажиров из Таиланда

Вечером 27 марта в Барнаул прибыли два рейса из Таиланда. Врачи и специалисты Роспотребнадзора обследовали около 500 пассажиров.

Туристам на борту самолета измерили температуру тела и выдали документы, среди которых постановление о режиме самоизоляции, инструкция по оформлению электронного больничного и анкета туриста, пишет «Катунь 24». Прибывшие отправятся на двухнедельный карантин.

Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко сообщила губернатору края, о прибытии в Барнаул с интервалом в 25 минут двух международных рейсов, сообщается на сайте правительства региона. Чтобы осмотреть всех прибывших пассажиров — почти 500 человек — и не создавать очереди, требовались дополнительные специалисты. Виктора Томенко дал распоряжение минздраву региона на оказание помощи Роспотребнадзору. Министерство направило медицинских специалистов для участия в проведении санитарно-карантинных мероприятий в аэропорту.

Напомним, с 27 марта Россия полностью прекратила международное регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.