В барнаульском дендрарии появился бирюзовый пруд

В барнаульском дендрарии вовсю готовятся к осеннему наплыву горожан. Особое внимание сотрудники уделили прудам и участку вокруг них. Водоемы очистили от ила и заметили, что один из них сменил цвет. Об этом рассказал директор научно-исследовательского института Александр Канарский.

В этом году в дендрарии полностью вычистили участок с флорой региона и два действующих водоема. Такой генеральной уборки здесь не проводили уже давно. Из прудов спустили всю воду и освободили дно от тины, а также навели порядок на берегах.

Однако при заполнении одного из водоемов работники заметили, что его цвет изменился — вода приобрела бирюзовый оттенок. «Теперь у нас есть бирюзовое барнаульское чудо», — с гордостью отметил руководитель института.

Александр Канарский,

Руководитель отдела «НИИСС имени М.А. Лисавенко»:

При наливе вода стояла мутная, но вскоре отстоялась и приобрела бирюзовый оттенок. Тяжело сказать, что конкретно способствовало такому явлению.

Ожидается, что второй пруд также превратится в «бирюзовое чудо», ведь его начали заполнять на несколько дней позже. По словам Александра Канарского, преображение водоема может произойти через 5−6 дней.

С территорией третьего пруда все обстоит сложнее. Там пока не удалось навести порядок. Дело в том, что на его берегах находятся краснокнижные растения, а значит, к уборке нельзя привлекать крупногабаритную технику. Сотрудникам приходится вручную пилить и вывозить поваленные ураганом деревья.

Пруд в барнаульском дендрарии. Дмитрий Лямзин.

Ураган

В июне 2018 года барнаульский дендрарий оказался в эпицентре мощного шторма, который повредил больше 100 деревьев, в основном хвойных. Такой катастрофы за 85-летнюю историю комплекса еще не было.

В мае 2020 года altapress.ru сообщал, что сотрудникам института практически удалось освободить экскурсионный маршрут от поваленных веток.

Некоторые крупные деревья, которые были посажены еще в 50-е годы прошлого века, решили не выкорчевывать, лишь убрали поломанные макушки.

Однако в дендрарии все еще остались секции с поваленными деревьями. Их продолжают вычищать.