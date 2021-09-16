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Жизнь

В барнаульском лесу кто-то ворует песок, оголяя корни деревьев

В барнаульском лесу завелись похитители песка, сообщает в своем Instagram алтайское отделение ОНФ.

Котлован в лесу. Барнаул.
Котлован в лесу. Барнаул.
vk.com/onf_barnaul.

Песок в лесу выгребают с помощью техники — в районе улицы Тихонова и Канатного проезда.

«Котлованы глубиной до двух метров растут как грибы. Котлованов уже больше десяти», — рассказали в ОНФ.

Местные жители отметили, что мини-экскаватор появляется с 20:00 до 23:00 и копает ямы, оголяя корни деревьев.

«Кто это делает и зачем, жители не знают. Направили обращения в минприроды Алтайского края и администрацию Барнаула с просьбой провести проверки и при необходимости привлечь надзорные органы к устранению нарушений природоохранного законодательства», — сообщили в организации.

В ОНФ пообещали держать ситуацию на контроле и разобраться с похитителем песка, кем бы он ни был.

Кстати, ранее в барнаульском лесу нашли мусор, а после выяснилось, что это военные проводили учения.

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