В барнаульском лесу кто-то ворует песок, оголяя корни деревьев

Песок в лесу выгребают с помощью техники — в районе улицы Тихонова и Канатного проезда.
«Котлованы глубиной до двух метров растут как грибы. Котлованов уже больше десяти», — рассказали в ОНФ.
Местные жители отметили, что мини-экскаватор появляется с 20:00 до 23:00 и копает ямы, оголяя корни деревьев.
«Кто это делает и зачем, жители не знают. Направили обращения в минприроды Алтайского края и администрацию Барнаула с просьбой провести проверки и при необходимости привлечь надзорные органы к устранению нарушений природоохранного законодательства», — сообщили в организации.
В ОНФ пообещали держать ситуацию на контроле и разобраться с похитителем песка, кем бы он ни был.
Кстати, ранее в барнаульском лесу нашли мусор, а после выяснилось, что это военные проводили учения.