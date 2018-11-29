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Жизнь
22

В барнаульском лесу обнаружили «снежного человека»

В барнаульском лесу заметили снеговика, который напоминает йети. Снимки разместили в группе «Барнаул 22».

"Снежный человек" в барнаульском лесу.
"Снежный человек" в барнаульском лесу.
Татьяна Краснова в vk.com/barneos22

На фотографиях видно, что кто-то вылепил снеговику лицо, сделал глаза, бороду и брови. У него также есть ноги и руки, рядом с которыми стоит палка. Пользователи написали, что снежный человек существует и живет в этом лесу.

В комментариях барнаульцы шутят, что издалека фигуру и правда можно принять за йети. Многих напугали эти фотографии.

Напомним, недавно в Кузбассе на кладбище полицейские поймали чупакабру, который общался с алтайской шаманкой. В начале ноября испуганные жители села жаловались в кемеровскую редакцию «КП», что на берегу речки Малый Бачат по вечерам они видели странное существо, у которого тело было похоже на страуса, а голова как коня

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