В барнаульском лесу обнаружили «снежного человека»

На фотографиях видно, что кто-то вылепил снеговику лицо, сделал глаза, бороду и брови. У него также есть ноги и руки, рядом с которыми стоит палка. Пользователи написали, что снежный человек существует и живет в этом лесу.

В комментариях барнаульцы шутят, что издалека фигуру и правда можно принять за йети. Многих напугали эти фотографии.

Напомним, недавно в Кузбассе на кладбище полицейские поймали чупакабру, который общался с алтайской шаманкой. В начале ноября испуганные жители села жаловались в кемеровскую редакцию «КП», что на берегу речки Малый Бачат по вечерам они видели странное существо, у которого тело было похоже на страуса, а голова как коня