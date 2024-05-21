В связи с ростом воды в реке Обь в барнаульском микрорайоне Затон ввели режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации Центрального района 21 мая состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро 21 мая уровень воды в реке Обь за сутки вырос на 13 см, теперь он составляет 521 см выше нуля водомерного поста. В связи с этим, на комиссии приняли решение ввести режим «повышенной готовности» в микрорайоне Затон.

Отмечается, что подтопленных участков земли в микрорайоне Затон нет. Все еще ограничено движение на остров Шубинский, добраться до него можно только по понтонному мосту. Для контроля паводковой обстановки развернута оперативная группа и аварийно-спасательное формирование городского управления ГОЧС.

На совещании глава администрации Центрального района отметил, что администрация Центрального района и территориальное управление микрорайона Затон Барнаула завершили все подготовительные работы. Также развитие паводковой ситуации находится на особом контроле у мэра Барнаула Вячеслава Франка и администрации района.

Ранее сообщалось, что Бийский район Алтайского края спасают от второй волны паводка.

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