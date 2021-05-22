В барнаульском парке «Изумрудный» появятся новые детские и спортивные площадки

В парке «Изумрудный» в Барнауле продолжаются работы по благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Городская администрация объявила конкурс на их проведение.

Подрядчик должен будет благоустроить центральную аллею, провести дополнительное освещение по пешеходным дорожкам, установить сцену, новые малые архитектурные формы, беседку, скамейки и урны.

Кроме того, подрядчик должен будет облагородить две детские и четыре спортивные площадки с оснащением их необходимым игровым и спортивным оборудованием. Для выгула собак появится специализированная огороженная площадка.

На работы по контракту выделят 92,5 млн рублей.

Парк «Изумрудный». Анна Зайкова

В 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в парке «Изумрудный» уже был проведен значительный объем работ. Так, по всему периметру была оборудована трехсегментная дорожка.

Почти две трети этой дорожки с асфальтовым покрытием предназначены для велосипедистов и пешеходов, отдыхающих с колясками, любителей скандинавской ходьбы, одна треть, с отсевом, — для занимающихся бегом.

Также вдоль дорожек высадили деревья и газон, смонтировали наружное освещение: по проекту установлено 105 фонарных столбов со светильниками.

В 2021 году по этому же нацпроекту будут благоустроены еще две общественные территории: зеленая зона от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского и Мизюлинская роща.

Напомним, что в воскресенье, 23 мая в парке «Центральный» пройдет кинопоказ сериала о лихих 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!». Мокнуть под дождем, в случае непогоды, не придется — кинотеатр с пуфиками обустроят в закрытом шатре. Начало в 15:00.